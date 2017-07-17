Ссора соседей в Ленобласти закончилась стрельбой

Бытовой конфликт между соседями в Всеволожском районе Ленинградской области закончился стрельбой. Как уточняется в материале, в ходе возникшей мужчина выстрелил в соседку из пистолета «Ягуар».

По словам потерпевшей, сосед в субботу днем зашел на ее участок, однако причину конфликта не уточнила.

Огнестрельное оружие было изъято сотрудниками полиции. В отношении мужчины заведено уголовное дело за незаконное хранение пистолета, сообщает «Полит эксперт».