Ссора соседей в Ленобласти закончилась стрельбой
Бытовой конфликт между соседями в Всеволожском районе Ленинградской области закончился стрельбой. Как уточняется в материале, в ходе возникшей мужчина выстрелил в соседку из пистолета «Ягуар».
По словам потерпевшей, сосед в субботу днем зашел на ее участок, однако причину конфликта не уточнила.
Огнестрельное оружие было изъято сотрудниками полиции. В отношении мужчины заведено уголовное дело за незаконное хранение пистолета, сообщает «Полит эксперт».
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