Сроки сдачи «Зенит-Арены» в очередной раз перенесли

Сроки сдачи стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге вновь перенесены на неопределенный срок.

В аппарате вице-губернатора Игоря Албина пояснили, что точная дата сдачи объекта не определена. В то же время заверили, что стадион будет сдан в течение недели, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Строительство «Зенит-Арены» было начато в 2007 году. К настоящему дню стоимость возведения объекта выросла с 6,7 до 42 миллиардов рублей. Отмечается, что после сдачи стадиона, работы на нем будут продолжаться. В частности, специалистам предстоит устранить проблемы с вибрацией выкатного поля.

Первый матч на стадионе намечен на 23 февраля 2017 года.