Сроки сдачи «Зенит-Арены» в очередной раз перенесли
Сроки сдачи стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге вновь перенесены на неопределенный срок.
В аппарате вице-губернатора Игоря Албина пояснили, что точная дата сдачи объекта не определена. В то же время заверили, что стадион будет сдан в течение недели, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
Строительство «Зенит-Арены» было начато в 2007 году. К настоящему дню стоимость возведения объекта выросла с 6,7 до 42 миллиардов рублей. Отмечается, что после сдачи стадиона, работы на нем будут продолжаться. В частности, специалистам предстоит устранить проблемы с вибрацией выкатного поля.
Первый матч на стадионе намечен на 23 февраля 2017 года.
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