Срок полномочий премьера Японии продлят до девяти лет

На съезде правящей либерально-демократической партии Японии принято решение продлить срок полномочий премьер-министра страны до девяти лет.

Об этом сообщает издание Japan Times. С 2012 года лидером страны является премьер-министр Синдзо Абэ.

Согласно японскому законодательству главой страны является лидер правящей партии. Срок его полномочий составляет шесть лет.

Если Синдзо Абэ сохранит поддержку собственной партии, то в соответствии со внесенными в ее устав изменениями, он останется в кресле премьера до 2021 года, сообщает РБК.

Осенью 2018 года пройдут выборы председателя партии. Абэ выдвинет свою кандидатуру на этот пост.