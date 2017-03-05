Срок полномочий премьера Японии продлят до девяти лет
На съезде правящей либерально-демократической партии Японии принято решение продлить срок полномочий премьер-министра страны до девяти лет.
Об этом сообщает издание Japan Times. С 2012 года лидером страны является премьер-министр Синдзо Абэ.
Согласно японскому законодательству главой страны является лидер правящей партии. Срок его полномочий составляет шесть лет.
Если Синдзо Абэ сохранит поддержку собственной партии, то в соответствии со внесенными в ее устав изменениями, он останется в кресле премьера до 2021 года, сообщает РБК.
Осенью 2018 года пройдут выборы председателя партии. Абэ выдвинет свою кандидатуру на этот пост.
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