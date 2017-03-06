Срок перечисления материнского капитала сокращен до 10 дней
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сократил срок перечисления материнского капитала с одного месяца до 10 дней.
По его словам, подписанное постановление также приводит правила управления средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством.
Медведев отметил, что в 2016 году программа маткапитала была продлена до 31 декабря 2018 года.
Он также высоко оценил эффективность программы материнского капитала и сообщил, что за последние десять лет этой программой воспользовались более 5 миллионов российских семей. Об этом сообщает ТАСС.
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