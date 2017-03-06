Срок перечисления материнского капитала сокращен до 10 дней

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сократил срок перечисления материнского капитала с одного месяца до 10 дней.

По его словам, подписанное постановление также приводит правила управления средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством.

Медведев отметил, что в 2016 году программа маткапитала была продлена до 31 декабря 2018 года.

Он также высоко оценил эффективность программы материнского капитала и сообщил, что за последние десять лет этой программой воспользовались более 5 миллионов российских семей. Об этом сообщает ТАСС.