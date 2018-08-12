Со среды ожидается скачок цен на авиабилеты

Со среды, 15 августа, ожидается повышение стоимости авиабилетов и туристических путевок в связи со снижением курса рубля.

До 14 августа авиаперевозчики рассчитывают билеты по курсу 63,5 рубля за доллар. Затем они подорожают в среднем на 5%, передает «Российская газета».

Внутри страны билеты уже выросли в июле из-за повышения стоимости авиакеросина. Так, билет в Симферополь стоит в среднем 9 тыс. рублей, год назад его можно было приобрести за 6,3 тысячи.

Стоимость туристических путевок зависит от курса валют. Сейчас туроператоры рассчитывают туры по средневзвешенному курсу 68 рублей за доллар, а значит зарубежные поездки подорожали на 4-5 процентов.