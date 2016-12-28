В среду в Москве вновь похолодает
Специалисты Мосводостока в круглосуточном режиме контролируют все места скопления воды в связи с пришедшей во вторник в Москву оттепелью.
По прогнозам метеорологов, в среду в столицу вновь вернутся холода. Средняя температура ночью составит минус 7 градусов, а днем столбики термометров будут подниматься до плюс трех градусов тепла. Об этом сообщает «ТВЦ».
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