В среду в Москве вновь похолодает

Специалисты Мосводостока в круглосуточном режиме контролируют все места скопления воды в связи с пришедшей во вторник в Москву оттепелью.

По прогнозам метеорологов, в среду в столицу вновь вернутся холода. Средняя температура ночью составит минус 7 градусов, а днем столбики термометров будут подниматься до плюс трех градусов тепла. Об этом сообщает «ТВЦ».

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