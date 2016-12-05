Средства от продажи пакета акций «Роснефти» поступят в госбюджет до 15 декабря

Все вырученные от продажи 19,5 процента акций компании «Роснефть» поступят в государственный бюджет РФ в строго оговоренные сроки – до 15 декабря 2016 года. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Мы ориентируемся на то, что до 15 декабря деньги от приватизации должны поступить в бюджет. Этот крайний срок, мы уверены, будет соблюден. Все нюансы происходящих процессов согласованы с правительством, а также с президентом, - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что вопрос перевода в государственную казну денег от продажи акций компании был согласован с правительством президентом РФ Владимиром Путиным.