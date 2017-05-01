Средняя зарплата на Украине составила 255 долларов
В марте 2017 года средняя зарплата на Украине составила 255 долларов, сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.
Такие данные он назвал «хорошей новостью», так как с начала года средняя зарплата населения выросла на 500 гривен или почти 19 долларов.
Согласно государственному бюджету Украины на 2017 год, прожиточный минимум с 1 мая составит 1624 гривен (около 60 долларов), а с 1 декабря — 1700 гривен (около 62 долларов), сообщает Ura.ru.
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