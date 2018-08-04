Средняя зарплата в России выросла на 11%

Росстат сообщил о росте средней зарплаты по России. За первое полугодие 2018 года она составила 42 550 рублей.

По данным ведомства, это на 11% выше показателей за такой же период 2017 года (38 049 руб.).

Кроме того, эти данные на 8% больше показателей за весь 2017 год (39 167 руб.), передает RT.

Ранее Росстат сообщил о снижении уровня бедности россиян.

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