Средняя зарплата в России выросла на 11%
Росстат сообщил о росте средней зарплаты по России. За первое полугодие 2018 года она составила 42 550 рублей.
По данным ведомства, это на 11% выше показателей за такой же период 2017 года (38 049 руб.).
Кроме того, эти данные на 8% больше показателей за весь 2017 год (39 167 руб.), передает RT.
Ранее Росстат сообщил о снижении уровня бедности россиян.
Следующая новость Российский МИД насчитал 54 санкционных «наката» от США
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии