Средняя зарплата в России выросла на 11%

Росстат сообщил о росте средней зарплаты по России. За первое полугодие 2018 года она составила 42 550 рублей.

По данным ведомства, это на 11% выше показателей за такой же период 2017 года (38 049 руб.).

Кроме того, эти данные на 8% больше показателей за весь 2017 год (39 167 руб.), передает RT.

Ранее Росстат сообщил о снижении уровня бедности россиян.