Средняя цена пачки сигарет в 2017 году может составить 220 рублей

Средняя цена пачки сигарет в 2017 году может составить 220 рублей, следует из документа, подготовленного министерством внутренних дел.

Как пишет газета «Известия», ведомство рассчитало новую стоимость сигарет с учетом повышения акцизов на табачную продукцию в следующем году.

В письме замминистра внутренних дел Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину от 8 декабря 2016 года (есть в распоряжении издания) говорится повышении минимальной ставки акциза с 1680 рублей до 2123 рублей за тысячу сигарет.

По словам замначальника 14-го отдела управления «П» ГУЭБиПК МВД России Сергея Смирнова, повышение стоимости табачных изделий рассчитывалось исключительно с учетом увеличения размера акциза, никакие другие компоненты не учитывались.

С начала 2017 года минимальное значение акциза на табачную продукцию повышается на 26 процентов, напоминает газета.

Минимальная ставка акциза на следующий год должна была вырасти по плану с 1680 до 1930 рублей на 1 тысячу сигарет.

Сейчас средняя цена пачки сигарет на рынке составляет около 90 рублей.

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Теги:
Места: Россия
Организации: МВД, Минфин
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