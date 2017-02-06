Средний размер пенсии в РФ составил 14 тысяч рублей

Средний размер ежемесячной пенсии в России составил 14 тысяч рублей, заявил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По словам Дроздова, в январе была успешно завершена работа по выплате единовременной денежной компенсации пенсионерам. Он уточнил, что деньги получили 43,5 миллиона человек.

Кроме того, были проведены необходимые работы по индексации пенсий на 5,6 процента, деньги почта разносит гражданам уже с 3 февраля.

Дроздов отметил, что в результате этих мер пенсии увеличиваются до 13,620 рублей, а с учетом пяти тысяч единовременной выплаты - до 14 тысяч рублей, подчеркнув, что это более чем на 2,1 процента больше, чем инфляция.

Глава пенсионного фонда также добавил, что к 2020 году пенсия ветеранов войны превысит 40 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».