В Средиземном море десятки мигрантов погибли от зубов акул

Более 30 мигрантов, плывших в лодках по Средиземному морю в Европу, стали жертвами нападений акул.

произошел в нескольких десятках километров от побережья Северной Африки. Морские хищники атаковали людей, когда две лодки опрокинулись. В числе погибших трое детей и 18 женщин, сообщает издание The Sun со ссылкой на ВМС Ливии.

По словам спасателей, оказавшиеся в воде люди в поисках спасения пытались взобраться на перевернутые суда или в другие лодки, переполненные мигрантами. Однако зубов хищникам удалось избежать немногим. Еще более 40 человек считаются пропавшими без вести.