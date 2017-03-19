Среди шести убитых в Мосуле боевиков был гражданин России
В результате авиаударов в Мосуле иракская авиация уничтожила шесть главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ).
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на военную разведку Ирака, среди убитых главарей оказался гражданин России Абдул Карим ар-Русий по прозвищу Абу Самир. Другие убитые командиры - боевики из Франции, Великобритании, Турции и Марокко.
Ранее стало известно, что правительственные силы Ирака приступили к финальной стадии операции по освобождению западной части Мосула от террористов. Операция продолжается с 1 октября 2016 года и проходит при поддержке международной коалиции во главе с Америкой.
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