Среди пострадавших от взрыва в Манчестере россиян нет
Граждан России нет в числе пострадавших в результате теракта на стадионе в Манчестере. Об этом сообщило посольство РФ в Лондоне.
На сайте посольства отмечено, что эти данные получены от британской полиции и они являются предварительными.
«Остаемся на связи с властями. Телефон горячей линии Посольства России для граждан: + 44 (0) 7768 566 868», - говорится в сообщении.
Дипломаты также порекомендовали россиянам избегать района инцидента и массовых скоплений людей.
Взрыв прогремел на стадионе «Манчестер-Арена» вечером 22 мая во время выступления поп-певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека и еще почти 60 получили ранения.
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