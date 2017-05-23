Среди пострадавших от взрыва в Манчестере россиян нет

Граждан России нет в числе пострадавших в результате теракта на стадионе в Манчестере. Об этом сообщило посольство РФ в Лондоне.

На сайте посольства отмечено, что эти данные получены от британской полиции и они являются предварительными.

«Остаемся на связи с властями. Телефон горячей линии Посольства России для граждан: + 44 (0) 7768 566 868», - говорится в сообщении.

Дипломаты также порекомендовали россиянам избегать района инцидента и массовых скоплений людей.

Взрыв прогремел на стадионе «Манчестер-Арена» вечером 22 мая во время выступления поп-певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека и еще почти 60 получили ранения.