Среди пострадавших от взрыва газа в Саратове оказалось двое детей

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове пострадали двое детей.

Оба ребенка отравились продуктами горения, - сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей МЧС.

На месте происшествия продолжают работать пожарные подразделения. Дом проверяют на наличие других пострадавших. В настоящее время эвакуированы 11 человек.

Ранее сообщалось, что около 11 часов по московскому времени в квартире шестиэтажного дома на третьем этаже по Московскому шоссе в Саратове произошел взрыв бытового газа, затем начался пожар.