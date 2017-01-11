Среди пострадавших от взрыва газа в Саратове оказалось двое детей
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове пострадали двое детей.
Оба ребенка отравились продуктами горения, - сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей МЧС.
На месте происшествия продолжают работать пожарные подразделения. Дом проверяют на наличие других пострадавших. В настоящее время эвакуированы 11 человек.
Ранее сообщалось, что около 11 часов по московскому времени в квартире шестиэтажного дома на третьем этаже по Московскому шоссе в Саратове произошел взрыв бытового газа, затем начался пожар.
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