Среди пострадавших от удара в Сирии россиян нет

Среди погибших и пострадавших при ракетном ударе США в Сирии россияне отсутствуют.

Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин. При этом парламентарий сослался на собственные источники.

Действия США он расценил как акт агрессии. Ракетный удар он назвал «ритуальным» и предположил, что продолжения не последует, сообщает Nation News.

Согласно последним данным, жертвами ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат стал пять человек и еще семеро получили ранения.