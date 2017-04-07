Среди пострадавших от удара в Сирии россиян нет

Среди погибших и пострадавших при ракетном ударе США в Сирии россияне отсутствуют.

Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин. При этом парламентарий сослался на собственные источники.

Действия США он расценил как акт агрессии. Ракетный удар он назвал «ритуальным» и предположил, что продолжения не последует, сообщает Nation News.

Согласно последним данным, жертвами ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат стал пять человек и еще семеро получили ранения.

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Теги:
Места: США, Сирия
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