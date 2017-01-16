Среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Киргизии россиян нет

Граждане России не пострадали в результате падения турецкого «Боинга» в Киргизии. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бишкеке.

«Мы проверили информацию. Россиян среди пострадавших нет», - цитирует ТАСС представителя посольства.

Катастрофа произошла утром 16 января в районе аэропорта Манас. Грузовой Boeing 747 рухнул на дачный поселок, не дотянув порядка полутора километров до взлетно-посадочной полосы. Согласно последним данным, погибли 37 человек и пострадали еще 11.