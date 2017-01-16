Среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Киргизии россиян нет
Граждане России не пострадали в результате падения турецкого «Боинга» в Киргизии. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бишкеке.
«Мы проверили информацию. Россиян среди пострадавших нет», - цитирует ТАСС представителя посольства.
Катастрофа произошла утром 16 января в районе аэропорта Манас. Грузовой Boeing 747 рухнул на дачный поселок, не дотянув порядка полутора километров до взлетно-посадочной полосы. Согласно последним данным, погибли 37 человек и пострадали еще 11.
Следующая новость «Булгар банк» лишился лицензии после пропажи 20 миллионов рублей
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии