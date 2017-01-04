Среди подозреваемых в стамбульском теракте есть россияне
Выходцы из Средней Азии и Дагестана оказались среди задержанных в турецкой провинции Измир по делу о теракте в Стамбуле. Власти задержали уже около 40 человек, подозреваемых в атаке на ночной клуб в новогоднюю ночь.
Местные СМИ сообщали, что исполнитель теракта может быть уйгуром. По данным газеты Haberturk, на которые ссылается РИА Новости, он въехал в Турцию со своей семьей по поддельным документам.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти установили личность преступника, но пока не сообщили фамилию террориста журналистам.
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