Среди подозреваемых в стамбульском теракте есть россияне

Выходцы из Средней Азии и Дагестана оказались среди задержанных в турецкой провинции Измир по делу о теракте в Стамбуле. Власти задержали уже около 40 человек, подозреваемых в атаке на ночной клуб в новогоднюю ночь.

Местные СМИ сообщали, что исполнитель теракта может быть уйгуром. По данным газеты Haberturk, на которые ссылается РИА Новости, он въехал в Турцию со своей семьей по поддельным документам.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти установили личность преступника, но пока не сообщили фамилию террориста журналистам.

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