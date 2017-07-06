Сразу три министра лишились своих постов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов провел кадровые смещения с целью повышения эффективности власти на полуострове.

По его словам, в ближайшее время свои посты покинут три региональных министра и мэр Ялты.

Среди них - отставка министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, министра топлива и энергетики Светланы Бородулиной и министра жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова.

Также своего поста лишился мэр Ялты Андрей Ростенко, сообщает РИА Новости.

На должность министра курортов и туризма глава республики предложит кандидатуру Вадима Волченко, министром топлива и энергетики Крыма станет Вадим Белик, а министром ЖКХ — Марина Горбатюк.