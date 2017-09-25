Сразу десять глав регионов России могут уйти в отставку

Сразу десять российских губернаторов могут покинуть занимаемые должности уже на этой неделе.

По данным источника газеты «Коммерсант» в администрации президента, угроза увольнения нависла над главами Ивановской, Нижегородской, Самарской, Новосибирской, Мурманской и Омской областей, а также Ненецкого автономного округа, Алтайского и Красноярского края.

Кроме того, покинуть свой пост могут губернаторы одного или двух северокавказских регионов.

Как отмечает «Экономика сегодня», в списке могут быть главы регионов, которых в итоге не коснется кадровое решение.