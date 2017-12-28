Спутники США засняли передачу нефти между Китаем и КНДР

Китай нелегально продает нефть Северной Корее, сообщили СМИ Южной Кореи.

По данным источника издания, китайские танкеры переливают нефть на северокорейское судно.

В качестве доказательства газета прилагает фотографию, якобы сделанную из космоса спутником США.

В соответствии с принятой в сентябре Советом Безопасности ООН резолюцией №2375 продажа нефти КНДР в открытом море запрещена, сообщает «Экономика сегодня».