Спутники США засняли передачу нефти между Китаем и КНДР
Китай нелегально продает нефть Северной Корее, сообщили СМИ Южной Кореи.
По данным источника издания, китайские танкеры переливают нефть на северокорейское судно.
В качестве доказательства газета прилагает фотографию, якобы сделанную из космоса спутником США.
В соответствии с принятой в сентябре Советом Безопасности ООН резолюцией №2375 продажа нефти КНДР в открытом море запрещена, сообщает «Экономика сегодня».
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