На спутнике Сатурна может возникнуть жизнь

Данные, полученные космическим зондом «Кассини», свидетельствуют о возможности зарождения жизни на спутнике Сатурна Энцеладе, говорится в пресс-релизе НАСА.

По словам руководителя научного директората НАСА Томаса Цурбухена, условия Энцелада подходят для возникновения жизни, так как на спутнике был найден водород, являющийся химическим источником энергии для зарождения жизни.

Спутник «Кассини» находится в космосе уже почти 20 лет. Зонд начал изучать кольца Сатурна в ноябре 2016 года. Его орбита скорректирована таким образом, что «Кассини» совершает витки над и под полюсами Сатурна, сообщает «Экономика сегодня».