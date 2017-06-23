Спутник Минобороны России отправился на орбиту
С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником на борту.
В Минобороны отметили, что старт прошел в штатном режиме, полет ракеты контролируется средствами наземного автоматизированного комплекса управления. Руководил запуском командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко, передает «Интерфакс».
Это третий запуск ракеты «Союз-2.1в». Предыдущие два состоялись в конце 2013 и 2015 годов.
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