Спутник «Кассини» не обнаружил пылевые частицы между Сатурном и его кольцами

Исследовательский аппарат «Кассини» не нашел пыли между кольцами Сатурна и планетой. Устройство дальше продолжит свое путешествие по просторам космоса. Руководитель NASA Эрл Мейз сказал по этому поводу, что между кольцами Сатурна и планетой находится пустота.

Пылевых частиц мало для проведения полномасштабного анализа. Пока аппарат «Кассини» будет продолжать свой положенный курс, ученые займутся вопросом практического изобилия пыли. Ведь это явление дает некую огромную почву для открытий специалистов. В настоящее время спутник «Кассини» вошел в финальную стадию своего существования. После того, как он проведет завершающий полет, он столкнется с Сатурном и сгорит, - сообщают «РИА Новости».

Приблизительно это состоится в сентябре. Так что у исследователей еще есть немного времени, чтобы использовать срок существования «Кассини» максимально продуктивно, получая с него нужные информативные сведения.

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