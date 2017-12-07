Спустя 2017 лет Иерусалим снова стал мировой ареной событий

Решение президента США Дональда Трампа перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим вызвало бурную реакцию по всему миру, в большинстве своем – отрицательную.

Поддержал Дональда Трампа пока только премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Среди осуждаемых сторон числятся Саудовская Аравия, Палестина, Турция, Иран, Франция, Великобритания, Иордания, а также противники президента в США, не говоря уже о мусульманском мире.

Вскоре после заявления президента США армия Израиля объявила, что отправляет дополнительные батальоны, а также подразделения разведки и защиты территории для усиления Западного берега реки Иордан.

Восточная часть Иерусалима досталась Израилю по итогам войны 1967 года. После этого руководство государства объявило весь Иерусалим своей столицей.

Впрочем, большинство государств мира решения не признают, полагая, что это помешает достичь примирения между арабами и евреями, проживающими в городе. Население Палестинской автономии считает аннексированную Израилем восточную часть Иерусалима своей столицей, передает Kommersant.

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