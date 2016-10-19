Спускаемый модуль «ЭкзоМарса» совершил посадку на планету
Руководитель отдела наземных научных комплексов Института космических исследований РАН Владимир Назаров сообщил журналистам, что посадка спускаемого модуля «ЭкзоМарса» Schiaparelli на поверхность планеты состоялась, однако состояние аппарата остается неизвестным, поскольку сигнал с него поступил очень слабый.
- Нам точно известно, что аппарат находится на Марсе. Но только неизвестно, к сожалению, каково его состояние. Наземная станция в Индии зафиксировала лишь слабый сигнал, - цитирует Назарова ТАСС.
Отмечается, что Schiaparelli должен передавать данные на Землю через спутник-ретранслятор NASA.
Он, в частности, должен подготовить посадку второй части миссии с российской посадочной платформой и европейским марсоходом.
Аппаратура, отправленная на Красную планету, определит скорость и направление ветра, влажность, давление и температуру.
Миссия поможет определить, содержит ли атмосфера Марса примеси метана и других газов, которые подтвердили бы или опровергли возможность существования жизни на планете.
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