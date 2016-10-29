В США спущена на воду атомная подлодка «Иллинойс»
Передовая атомная подлодка ВМС США Illinois официально введена в строй Участие в церемонии запуска принимала первая леди США Мишель Обама.
Она напомнила, что подлодка способна выполнять любую задачу: от поисково-спасательных операций до проведения научных исследований. Подлодка стала 13-м судном типа многоцелевых подлодок "Вирджиния", стоящих на вооружении ВМС США.
Длина "Иллинойс" составляет 115 метров, вместимость — до 130 человек. На борту этих подлодок можно размещать крылатые ракеты "Томагавк".
Строительство судна заняло пять лет и стоило 2,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии