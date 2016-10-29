В США спущена на воду атомная подлодка «Иллинойс»

Передовая атомная подлодка ВМС США Illinois официально введена в строй Участие в церемонии запуска принимала первая леди США Мишель Обама.

Она напомнила, что подлодка способна выполнять любую задачу: от поисково-спасательных операций до проведения научных исследований. Подлодка стала 13-м судном типа многоцелевых подлодок "Вирджиния", стоящих на вооружении ВМС США.

Длина "Иллинойс" составляет 115 метров, вместимость — до 130 человек. На борту этих подлодок можно размещать крылатые ракеты "Томагавк".

Строительство судна заняло пять лет и стоило 2,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.