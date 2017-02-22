Спрос на паспорта ДНР многократно вырос после их признания Россией

Глава ДНР Александр Захарченко рассказал о росте числа запросов на получение паспорта ДНР после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании их официальным документом на территории России.

- После указа Владимира Путина ситуация с паспортами стала довольно-таки критичной. Число заявлений увеличилось в десятки раз. И сейчас поднимается вопрос о задействовании дополнительных мощностей, - цитирует «Интерфакс» слова Захарченко.

По его словам, власти ДНР решат ситуацию к началу марта.

Ранее Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Согласно документу, документы будут считаться действительными до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.