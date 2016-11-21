СМИ спрогнозировали срок продления антироссийских санкций
Европейский союз продлил экономические санкции в отношении России на полгода.
Таков прогноз агентства Bloomberg, сообщает НСН. При этом зарубежное СМИ опирается на информацию от пяти европейских чиновников, имена которых не называются.
На прошлой неделе сообщалось, что в ходе встречи президента США Барака Обамы с европейскими лидерами была достигнута договоренность о продлении антироссийских санкций. Действие ограничений по-прежнему увязывается с выполнением Москвой минских договоренностей.
В прошлый раз ЕС продлял действие санкций 1 июля на срок до 31 января 2017 года.
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