В ВТБ спрогнозировали подорожание доллара до 63 рублей

В среднесрочной перспективе курс доллара может подняться до 62-63 рублей. Об этом заявил первый зампрезидента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

«Ощущение, что фундаментально цены на нефть должны быть ближе к 45 долларам за баррель, чем к 55. Это подтолкнет курс наверх» - цитирует его RNS.

Соловьев пояснил, что снижение цен на нефть может стать следствием наращивания ее добычи некоторыми странами Персидского залива. Кроме того, негативное воздействие на них могут оказать действия США – размораживание месторождений на Аляске, развитие сланцевого газа и выход из соглашений по климату.

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