В МЭР спрогнозировали падение рубля

Минэкономразвития обновило макроэкономический прогноз на текущий год и период до 2020 года. Ведомство ожидает падения национальной валюты по отношению к доллару ри сохранении нынешних цен на нефть.

В частности, в ближайшее время курс может составить 63-64 рубля за доллар, а к концу года – 68 рублей за доллар.

В период с 2018 по 2020 годы падение будет рубля будет продолжаться. Средний годовой курс ожидается от 69,8 до 72,7 рубля за доллар.

Глава ведомства Максим Орешкин заявил, что текущий момент очень выгоден для покупки населением иностранной валюты, передает РИА «Новости».