В ПФР спрогнозировали падение пенсий ниже прожиточного минимума
Пенсии в России могут упасть ниже прожиточного минимума. По расчетам ПФР, это произойдет в 2018 году.
В Фонде полагают, что отношение пенсии к прожиточному минимуму пенсионера будет снижаться в течение ближайших двух-трех лет. В 2018-м размер социальной пенсии может составить 97,8% от предполагаемого прожиточного минимума.
Согласно прогнозам ПФР ситуация начнет меняться в лучшую сторону в 2019 году. Тогда соотношение двух показателей может измениться в пользу пенсий достигнуть примерно 102%, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
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