В ПФР спрогнозировали падение пенсий ниже прожиточного минимума

Пенсии в России могут упасть ниже прожиточного минимума. По расчетам ПФР, это произойдет в 2018 году.

В Фонде полагают, что отношение пенсии к прожиточному минимуму пенсионера будет снижаться в течение ближайших двух-трех лет. В 2018-м размер социальной пенсии может составить 97,8% от предполагаемого прожиточного минимума.

Согласно прогнозам ПФР ситуация начнет меняться в лучшую сторону в 2019 году. Тогда соотношение двух показателей может измениться в пользу пенсий достигнуть примерно 102%, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».