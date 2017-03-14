В МЭР спрогнозировали курс рубля на текущий год

Базовый прогноз Минэкономразвития по среднему курсу рубля в 2017 году составляет 67,5 рубля за доллар. В настоящее время курс равен порядка примерно 59 рублям за доллар.

Глава МЭР Максим Орешкин отметил, что сейчас курс отечественной валюты крепче фундаментальных значений, соответствующих российскому платежному балансу, «Инфляция сейчас идет ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе потому, что обменный курс идет ниже наших ожиданий», - цитирует министра РИА «Новости».

Согласно данным недельной давности, инфляция замедлилась до 4,5% в годовом выражении. С начала года она выросла на 0,9%. МЭР и ЦБ России прогнозировали ее в текущем году на уровне 4%.