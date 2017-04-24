ООН спрогнозировала гибель 20 млн человек

В ближайшие полгода в мире могут погибнуть от голода около 20 миллионов человек. Об этом заявил гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва.

«Голод не просто убивает людей, он приводит к социальной нестабильности, а также ввергает их в порочный круг нищеты и зависимости от внешней помощи, которые сохраняются на протяжении десятилетий», - цитирует его РИА «Новости».

Да Силва призвал мировое сообщество предпринять срочные меры по предотвращению гибели людей. В первую очередь он порекомендовал обратить внимание на ситуацию в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане.