ООН спрогнозировала гибель 20 млн человек
В ближайшие полгода в мире могут погибнуть от голода около 20 миллионов человек. Об этом заявил гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва.
«Голод не просто убивает людей, он приводит к социальной нестабильности, а также ввергает их в порочный круг нищеты и зависимости от внешней помощи, которые сохраняются на протяжении десятилетий», - цитирует его РИА «Новости».
Да Силва призвал мировое сообщество предпринять срочные меры по предотвращению гибели людей. В первую очередь он порекомендовал обратить внимание на ситуацию в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане.
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