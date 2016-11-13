Спринтер Усэйн Болт намерен уйти в футбол
Ямайский бегун Усэйн Болт собирается завершить карьеру в легкой атлетике и стать профессиональным футболистом.
В интервью изданию The Guardian, он рассказал, что достиг всех ранее поставленных перед собой целей и намерен стремиться к новым достижениям. Болт сообщил, что в скором времени проведет первые тренировки в немецким футбольным клубом «Боруссия». Г
азета также отмечает, что Болт является фанатом британской команды «Манчестер Юнайтед». Возможность сыграть за нее бегун назвал «исполнением мечты».
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