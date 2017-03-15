«Справедливая Россия» повезет парламентариев из ЕС на экскурсию в Крым

После окончания международной пресс-конференции в Санкт-Петербурге, в которой примут участие несколько парламентариев из стран Евросоюза, фракция «Справедливая Россия» организует гостям экскурсию в Крым, чтобы они могли воочию составить мнение о жизни на полуострове. Такое заявление сделал лидер партии Сергей Миронов.

- 18 марта этого года в Петербурге по инициативе нашей партии мы проводим большую международную пресс-конференцию, посвященную 100-летию революции в России. После по нашему отдельному приглашению значительная часть представителей зарубежных стран, на сегодняшний день это 18 стран, и представители парламентов различных стран Евросоюза поедут в Крым, — цитирует Миронова РИА «Новости».

По словам лидера «справедливороссов», многие из зарубежных парламентариев побывают на полуострове впервые.