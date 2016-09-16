В СК не спрашивали у полковника МВД Захарченко о происхождении 8 миллиардов

Адвокат арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко Александр Лебедевич заявил, что следственные органы не спрашивали у его клиента о происхождении 8 миллиардов рублей, которые были найдены в квартире сестры.

- Я вчера с ним общался на Петровке. Ему неизвестно, откуда эти деньги. Этот вопрос ему даже следователем также не задавался. Про то, что вы сейчас сказали, я слышу впервые, о том, что есть какой-то комментарий сестры, тем более, что это сводная сестра, и он с ней видится крайне редко, - цитирует адвоката портал Business FM.

Он также добавил, что ему ничего неизвестно о деньгах, найденных на счетах Захарченко.

- Про это я узнал из СМИ. Когда уже происходило, я Дмитрия Викторовича спросил об этом, ему ничего не известно. Насколько я понимаю, это очередная утка, никаких счетов с такими безумными суммами у отца Захарченко нет, - добавил он.

Полковника МВД Захарченко обвиняют в коррупции.

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