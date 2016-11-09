Спойлер нового сезона «Игры престолов» попал в интернет

Содержание сюжетной линии седьмого сезона телесериала «Игра престолов» слили в сеть, пишет британская газета The Sun.

- Таким образом, для многочисленных фанатов фэнтези-эпопеи ожидание премьеры седьмого сезона оказалось испорчено, - комментирует информацию британского издания портал «Версия».

Кроме того, информация, раскрывающая интригу нового сезона, выложена в сеть проверенным источником, ранее уже выкладывавшим в интернет подобные спойлеры, которые соответствовали реальному содержанию фильмов.

- Спойлер был опубликован на ресурсе Reddit с аккаунта Free Folk, который уже имеет довольно устойчивую репутацию надежного источника – все данные, которые он выкладывал ранее, впоследствии оказывались соответствующими действительности, - уточняет информационный источник.

Представители канала НВО, на котором выходит телесериал «Игра престолов» никак не прокомментировали слитый в сеть материал. Со слов актрисы Натали Эммануэль, которая играет в картине помощницу Дейенерис Маргариен Мессандею, спойлер действительно соответствует содержанию нового сезона. Натали посочувствовала зрителям – поклонникам телесериала и негативно отозвалась о непрошенной инициативе спойлерщиков, выложивших информацию в сеть и испортивших зрителям предвкушение интриги от просмотра новых серий «Игры престолов».

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