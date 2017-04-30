Спортсменка из Подмосковья завоевала серебро на Чемпионате Европы по тхэквондо
Жительница Павловского Посада Анастасия Фуртаева получила серебро на Чемпионате Европы по тхэквондо, проходившем в английском Ливерпуле с 24 по 30 апреля.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», спортсменка будет выступать под российским флагом в составе сборной с 28 сентября по 1 октября 2017 года. Всего в Чемпионате Европы-2017 участвовали 1200 человек.
Фуртаева занимается борьбой с 5 лет. Она уже становилась трехкратным чемпионом Московской области и двукратным серебряным призером в первенстве России. За спортивную карьеру она заработала 30 наград.
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