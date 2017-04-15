Спортсмена сборной Греции задержали в Подмосковье по подозрению в угоне машин

В Подмосковье задержан член греческой сборной по вольной борьбе Георгий Пападопулос. Он подозревается в угоне автомобилей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции, «один из эпизодов противоправной деятельности зарегистрирован на территории Москвы в районе Марфино». Отмечается, что 31-летний спортсмен угонял лишь элитные машины.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области эту информацию не прокомментировали.

Пападопулос является членом сборной Греции и приезжает в Россию на тренировки с российскими борцами.