Спортсмен Расул Мирзаев подвергся нападению в Москве

Боец смешанного стиля Расул Мирзаев подвергся нападению неизвестных на юге столицы.

Инцидент произошел на улице в Восточная. Злоумышленников было трое. Они избили спортсмена и ранили его из травматического пистолета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мирзаев госпитализирован. Полиция проводит проверку по факту нападения и разыскивает злоумышленников.