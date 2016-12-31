Спортсмен Расул Мирзаев подвергся нападению в Москве
Боец смешанного стиля Расул Мирзаев подвергся нападению неизвестных на юге столицы.
Инцидент произошел на улице в Восточная. Злоумышленников было трое. Они избили спортсмена и ранили его из травматического пистолета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мирзаев госпитализирован. Полиция проводит проверку по факту нападения и разыскивает злоумышленников.
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