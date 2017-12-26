Спорткомплекс «Олимпийский» ушел с молотка в Москве

Столичный спорткомплекс «Олимпийский» был продан группой «Альянс» компании «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, которые планируют изменить внешний и внутренний вид здания.

Сделка была закрыта в декабре этого года. Ее сумма не называется.

Инвестиции нового владельца в комплекс составят от 300 до 400 млн долларов.

Отмечается, что в 2019 году СК «Олимпийский» будет закрыт на двухлетнюю реконструкцию, а его площадь увеличится с 213 тысяч «квадратов» до 300, передает Interfax.