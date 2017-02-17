Спортивный журналист съел восьмиполосный номер своей газеты

В феврале 2016 года сотрудник редакции газеты «Прессбол» (Белоруссия) дал слово съесть газету, если хоккейный клуб «Динамо» (Минск) пробьется в плей-офф Кубка Гагарина в этом сезоне. Он сдержал слово.

Как говорится в сообщении газеты, «Хоккейный обозреватель «Прессбола» Вячеслав Федоренков сдержал обещание и съел восьмиполосный номер родной газеты», - передает «Интерфакс».

Журналист Федоренков был вынужден исполнить свое обещание. После завершения матча «Динамо» - «Нефтехимик» он в присутствии коллег и игроков «Динамо» оценил родную газету на вкус в пресс-центре «Минск-Арены».