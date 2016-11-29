Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал трех российских легкоатлеток

Российские легкоатлетки Татьяна Чернова, Екатерина Шармина и Кристина Угарова дисквалифицированы решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне за нарушение антидопинговых правил.

У всех трех спортсменок обнаружено несоответствие в биологических паспортах, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

Суд аннулировал результаты, показанные семиборкой Черновой с 15 августа 2011 года по 22 июля 2013 года, и таким образом лишил ее золота чемпионата мира-2011 и бронзы Олимпиады-2012.

Она дисквалифицирована на три года и восемь месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года, Шармина - на три года - с 7 декабря 2015 года, Угарова - на два года, начиная с 7 сентября 2015 года.