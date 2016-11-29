Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал трех российских легкоатлеток
Российские легкоатлетки Татьяна Чернова, Екатерина Шармина и Кристина Угарова дисквалифицированы решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне за нарушение антидопинговых правил.
У всех трех спортсменок обнаружено несоответствие в биологических паспортах, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.
Суд аннулировал результаты, показанные семиборкой Черновой с 15 августа 2011 года по 22 июля 2013 года, и таким образом лишил ее золота чемпионата мира-2011 и бронзы Олимпиады-2012.
Она дисквалифицирована на три года и восемь месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года, Шармина - на три года - с 7 декабря 2015 года, Угарова - на два года, начиная с 7 сентября 2015 года.
Следующая новость Эрдоган назвал целью ввода войск в Сирию свержение режима Башара Асада
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии