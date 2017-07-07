В споре за Крым Европа встала на сторону Украины

На переговорах в Минске комитет ОБСЕ поддержал предложенный украинской делегацией проект резолюции «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», не поддержав интересы России.

ОБСЕ настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил об отсутствии российских тяжелых вооружений и российских гибридных вооруженных сил на юго-востоке Украины.

Депутат Николай Рыжак назвал резолюцию позорной, и сравнил ее с идеологией фашизма, отмечает Interfax.

Заместитель председателя Госдумы, руководитель российской делегации на сессии ПА ОБСЕ Петр Толстой заявил, что Россия может представить 136 пунктов нарушения украинскими властями норм международного права.

Автор резолюции Артур Герасимов обратился своим российским коллегам и призывам не врать, когда они говорят об отсутствии российских войск на территориях ДНР и ЛНР.