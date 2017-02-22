Спор журналиста с экс-генпрокурором разрешил детектор лжи
Журналисту «URA.RU» Юлии Литвиненко пришлось пройти испытание на полиграфе, чтобы доказать свою правоту в рамках уголовного дела, инициатором которого выступил бывший генпрокурор Юрий Скуратов.
Он счел, что журналистское расследование, проведенное Литвиненко, порочит его честь и деловую репутацию и обвинил ее в клевете.
Результат испытания показал, что журналист была уверена в достоверности информации, использованной при подготовке статьи. Полиграф подтвердил, что у нее не было умысла оклеветать Скуратова, а также то, что за публикацию она не получила никакого дополнительного вознаграждения, сообщает агентство.
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