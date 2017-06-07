Спонсором футбольной команды в США стал сайт с «клубничкой»
Спонсором американской полупрофессиональной футбольной команды Washington Square стал порносайт RedTube.
Игроки будут выступать в майках с логотипом интернет-ресурса. В Twitter команды сообщается, что «это только начало».
RedTube — сайт-обменник, позволяющий просматривать онлайн видеоролики соответствующей тематики. Ресурс существует с 2007 года. Р
Ранее сообщалось, что один из крупнейших сайтов для взрослых xHamster стал спонсором итальянских велосипедистов в Италии.
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