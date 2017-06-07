Спонсором футбольной команды в США стал сайт с «клубничкой»

Спонсором американской полупрофессиональной футбольной команды Washington Square стал порносайт RedTube.

Игроки будут выступать в майках с логотипом интернет-ресурса. В Twitter команды сообщается, что «это только начало».

RedTube — сайт-обменник, позволяющий просматривать онлайн видеоролики соответствующей тематики. Ресурс существует с 2007 года. Р

Ранее сообщалось, что один из крупнейших сайтов для взрослых xHamster стал спонсором итальянских велосипедистов в Италии.