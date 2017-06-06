Список программы реновации в Москве сократился на 100 домов
Из программы реновации исключили 100 домов, жители которых проголосовали против переселения в новое жилье, сообщил на слушаниях по закону о реновации в Госдуме мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, за участие в проекте программы реновации жилья проголосовали жители более 4 тысяч домов.
«Если более трети жителей проголосовали против, мы автоматически выключаем этот дом из проекта реновации и не собираемся к нему прикасаться - живите спокойно, никто вас тревожить не будет», - цитирует ТАСС слова мэра.
В список для голосования включены 4 тысячи 566 домов в 85 районах Москвы.
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