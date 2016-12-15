В список подозреваемых в употреблении допинга попал 31 российский биатлонист
Всемирное антидопинговое агентство передало в Международный союз биатлонистов список российских спортсменов, подозреваемых в употреблении запрещенных препаратов. В нем значится 31 спортсмен.
«Некоторые биатлонисты из предоставленного списка уже дисквалифицированы, но есть и те, кто выступают в международных соревнованиях. В течение недели мы сформируем свое мнение и дисквалифицируем виновных», - цитирует президента IBU Андерса Бессеберга «Интерфакс» со ссылкой на портал VG.
По словам главы Международного союза биатлонистов, WADA предоставила достаточно обширную информацию по каждому конкретному российскому спортсмену – всего в документе более 300 страниц, а это значит, что IBU проведет «юридически правильный процесс» в самые сжатые сроки.
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