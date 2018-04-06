Список богачей Европы возглавил Француз Бернар Арно
Президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно назван самым богатым человеком в Европе. Первое место ему позволило занять состояние в 70,7 миллиарда долларов.
В лидеры он выбился благодаря росту котировок компании Christian Dior SE, передает агентство Bloomberg.
В рейтинге самых богатых людей мира Арно занимает четвертую строчку, уступая главе Amazon Джеффу Безосу, основателю Microsoft Биллу Гейтсу и владельцу инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррену Баффету.
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